31.12.2017

Если кот не кот, а кIт, то самолет не взлетит

Авиакомпания разбиралась с иностранцем, который попытался провезти на одно животное больше, чем разрешено.

На Украине самолет с маршрутом Киев – Анкара задержал свой вылет на два часа из-за разборок с одним иностранным пассажиром. Сообщается, что авиакомпания разрешает провозить в багажном отделении одному человеку не более шести животных. Однако пассажир взял с собой в путешествие своих семерых котов. Он не мог выбросить одного из любимцев, поэтому устроил с руководством компании разборки, из-за чего судно и не могло подняться в воздух...

Многие пассажиры начали призывать сотрудников компании простить мужчину и наконец-таки подняться в воздух с семью котами, некоторые же предлагали его высадить вместе с животными...

В итоге все решилось мирным путем – в качестве исключения компания пошла навстречу и вылетела из города со всеми животными на борту... // OutdoorsNews