31.12.2017

Притяжение Южного полюса

Британец Бен Сандерс, преодолевший за 52 дня более тысячи километров и достигший Южного полюса, отказался от перехода по Антарктиде, сообщает The Daily Telegraph.

По словам путешественника, причиной прекращения перехода стала нехватка продовольствия. Согласно расчетам, продуктов хватит максимум на 13 дней, а весь путь занял бы 17 дней.

Сандерс посвятил переход своему другу, полковнику Генри Уорсли, который погиб при попытке совершить аналогичное путешествие в 2016 году.

«Я пообещал, что вернусь домой в целости и сохранности. Несмотря на всю решимость завершить переход ради него, вынужден принять решение, исходя из соображений безопасности», – объяснил Сандерс.

Подобное решение в предприятии Сандерса не умаляет достижений британца. Он – единственный в Соединенном Королевстве, кто покорил Северный и Южный полюсы. На его счету – 12 походов, во время которых он преодолел свыше семи тысяч километров.

За несколько дней до Сандерса Южного полюса достиг лейтенант из полка Королевских гуркхских стрелков Скотт Сирс. Он в одиночку преодолел 1126 километров за 38 дней. // OutdoorsNews