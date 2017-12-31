   
  Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка |
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |
OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

31.12.2017

Фейс-контроль на Эвересте.

Подъем на Эверест запрещен двойным ампутантам и незрячим. Кроме того в Непале альпинистам больше нельзя осуществлять восхождения на горы в одиночку. Запрет касается и знаменитого Эвереста. Данные действия перед началом весеннего сезона восхождений непальские власти предприняли для предотвращения инцидентов. Раньше одиночные экспедиции были разрешены.

До этого в Непале задумались об ограничении возраста покоряющих Эверест альпинистов. Это произошло после гибели 85-летнего альпиниста Мина Бахадура Шерхана. // OutdoorsNews



OutdoorsNEWS
http://news.outdoors.ru



 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу