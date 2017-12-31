31.12.2017

Фейс-контроль на Эвересте.

Подъем на Эверест запрещен двойным ампутантам и незрячим. Кроме того в Непале альпинистам больше нельзя осуществлять восхождения на горы в одиночку. Запрет касается и знаменитого Эвереста. Данные действия перед началом весеннего сезона восхождений непальские власти предприняли для предотвращения инцидентов. Раньше одиночные экспедиции были разрешены.

До этого в Непале задумались об ограничении возраста покоряющих Эверест альпинистов. Это произошло после гибели 85-летнего альпиниста Мина Бахадура Шерхана. // OutdoorsNews