31.12.2017

Новый год с «Богиней Алатау»

Исследователь Сибирского ботанического сада Томского госуниверситета Михаил Ямбуров вывел новый сорт пихты сибирской, которая отличается особыми декоративными качествами — повышенным ветвлением, более толстой и ароматной хвоей, сообщает пресс-служба вуза.

«Для сибирской пихты мутационные „ведьмины метлы“ — большая редкость, хотя у других хвойных, например, у сосны или лиственницы, они встречается чаще. Как правило, в природе у сибирской пихты проявление такого феномена, как „ведьмины метлы“, является следствием заболевания, вызванного особым грибом-паразитом. Лишь дважды за всю жизнь мне удалось обнаружить „ведьмины метлы“ другой, мутационной, природы у этого вида хвойных», — рассказывает старший научный сотрудник СибБС ТГУ Михаил Ямбуров.

По словам ученого, в селекции использовался материал от экземпляра, найденного во время экспедиции в горы Кузнецкого Алатау. Привезенные черенки с генетическими особенностями были привиты на молодые пихты в Ботаническом саду. Это позволило вырастить маточные растения с пышной кроной, с которых потом будут браться черенки для массового размножения.

Более того, в ходе исследований было установлено, что площадь смоляных каналов в мутантной хвое значительно больше. Возможно, именно этим объясняется усиленный смолянистый аромат нового сорта. В дальнейшем ученые планируют проанализировать состав пихтового масла; не исключено, что он тоже отличается от продукта, получаемого из обычной пихты.

Новый сорт, выведенный в СибБС ТГУ, пока еще официально не зарегистрирован и получил рабочее название «Богиня Алатау» в честь того места, где был обнаружен ее «прародитель». Пока неизвестно, какой высоты может достичь взрослое дерево, но уже сейчас ветвистость и аромат «Богини Алатау» в разы больше, чем у сибирских пихт, растущих по соседству.

В дальнейшем данный сорт может стать популярным новогодним деревом, поскольку использование для селекции мутационных «ведьминых метел» позволяет получать сорта не только с более «пышной» кроной, но и улучшать другие внешние признаки — яркость окраски хвои, урожайность и форму шишек. Зарубежные и отечественные селекционеры уже вывели много мутантных сортов для разных видов хвойных, но для пихты сибирской пока получено всего несколько. // OutdoorsNews