11.12.2017

Дождь из ядовитых пауков

В штате Виктория н юго-востоке Австралии выпал дождь из ядовитых пауков. Руководство городков Яррам, Вудсайд, Флауэрдэйл и других просили жителей не покидать домов, запирать двери и окна во избежание тяжелых последствий.

Специалисты утверждают, что выпавшие с дождем членистоногие – это местная разновидность «черных вдов» - чрезвычайно ядовитых пауков, чти укусы вызывают сильные боли, а иногда приводят к смерти. Большинство упавших с неба пауков мертвы, однако полиция просит предоставить ей время, чтобы убедиться в полном отсутствии опасности для жителей.

Специалисты считают, что выпадение «небесных пауков» связано с небольшим торнадо. Во время движения в сторону штата, торнадо захватило воду из болота, в котором водятся пауки. // OutdoorsNews