11.12.2017

Безпилотник для Арктики

Холдинг «Вертолеты России» на международном форуме «Арктика: Настоящее и будущее» представил беспилотник вертолетного типа VRT300 Arctic Supervision, предназначенный для эксплуатации на Северном морском пути.

На экспозиции холдинга с прототипом беспилотника, разработанным конструкторским бюро «ВР-Технологии», ознакомили вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, а также руководителей арктических регионов России и президента межрегиональной Ассоциации полярников Артура Чилингарова.

«Вертолетная техника внесла огромный вклад в освоение Арктики и по сей день остается незаменимой для выполнения широкого круга задач в этом регионе. Значительная часть нашей страны находится за Северным Полярным кругом, что делает беспилотники, приспособленные к эксплуатации в суровых арктических условиях, чрезвычайно востребованными. Мы отмечаем интерес к проекту VRT300 со стороны потенциальных заказчиков и рассчитываем, что к моменту запуска этого комплекса в серийное производство сформируем соответствующий пул заказов», - отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Комплекс VRT300 Arctic Supervision оснастили бортовым радиолокатором бокового обзора X-диапазона высокого разрешения, который позволяет оперативно проводить работы по ледовой разведке. Наличие дизельного двигателя и возможности корабельного базирования делает арктическую версию VRT300 незаменимой как на ледоколах и судах ледового класса, так и на буровых платформах, - сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Благодаря большой массе целевой нагрузки - 70 килограммов, комплекс можно использовать для транспортировки различных грузов, таких как продукты и медикаменты, с корабля на полярную станцию и обратно. Также к задачам комплекса относятся оценка толщины льда по курсу судна, метеоразведка, экологический мониторинг, обеспечение поисково-спасательных работ и определение параметров крупных ледяных полей, пригодных для размещения на них научных полярных станций. // Север-Пресс