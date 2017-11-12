11.12.2017

Гибель пингвенят

В Антарктиде погибло около 40 тыс. новорожденных пингвинов. Трупы животных были найдены учеными из Франции на Земле Адели.

В докладе Greenpeace говорится, что только два потомка из колонии вида адели смогли выжить в последний сезон размножения, который обычно насчитывает более 30 тыс. экземпляров.

Причина массовой гибели этих пингвинов заключается в «очевидных последствиях изменения климата и действий человека, особенно в результате рыболовства и увеличения туризма», пояснила координатор «Океанов Greenpeace» Эстефания Гонсалес.

По словам специалиста, животные уходят из-за рекордно низкого количества льда и беспрецедентных дождей на множество километров дальше, чем обычно, в поисках пищи для своего потомства, которое умирает за время отсутствия родителей от голода. // OutdoorsNews