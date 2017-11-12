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11.12.2017

Котомка и котейка, что еще нужно для путешествия

Владислав Евглевский и его кот Сэм отправились в путешествие от Мурманска до Владивостока.

Большую часть пути мужчина планирует передвигаться автостопом. Дорога должна занять 3 месяца.

«Я отправляюсь в путешествие от Мурманска до Владивостока и обратно. Передвигаться буду пешком и автостопом. Беру с собой кота-туриста, который со мной уже побывал в трёх вылазках. Итоговый вес двух рюкзаков составил 36,4 кг. Терпимо!

Погуляю в городах: Петрозаводск - Санкт-Петербург - Псков - В.Новгород - Москва - Самара - Уфа - Новосибирск - Горно-Алтайск - Красноярск - Иркутск - Хабаровск - Владивосток.

Вернусь в Мурманск к 10 марта 2018 г.» - пишет Владислав.

В социальной сети ВКонтакте Владислав Евглевский создал группу под названием «Walking on the planet», где публикует подробные отчёты о своих путешествиях. // OutdoorsNews



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