11.12.2017

В горах мелочей не бывает

11 декабря 2017 года. Ялта. "Новый Крым". Вчера вечером, в 17:40, в службу МЧС поступил звонок от 39-летнего мужчины, который застрял на крутом, осыпном, скальном склоне в районе горы Мердвен-Каясы и самостоятельно продолжать движение не может.

Ялтинский аварийно- спасательный отряд "КРЫМ-СПАС" при помощи альпинистского снаряжения эвакуировал застрявшего в безопасное место.

Оказывается, у туриста была совершенно неподходящая обувь для такого путешествия, а также отсутствовала еда и вода.

С ним была проведена разъяснительная беседа по правилам безопасного поведения в горах и правильной подготовке к подобным путешествиям.

В медицинской помощи не нуждался. // Новый Крым