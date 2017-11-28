28.11.2017

Зубровизация всей страны

В прошлый четверг в нацпарке «Смоленское поозерье» выпустили первую партии зубров в количестве 11 особей из вольеров — для их передержки в природную среду. С этого дня на территории заповедника начнут создавать вольно живущую популяцию.

В выпущенную группу вошли: самец 5 лет, привезённый из ярославского зоопарка, 5 самок, отловленных из вольно живущей популяции в Гродненском районе Беларуси, и их потомство — 3 самца этого года рождения, которые появились на свет в этом году в вольере для передержки зубров «Смоленского Поозерья», а также 2 самки 2016 года рождения — так же с «пропиской» в региональном нацпарке.

Перед выпуском на одной из взрослых самок закрепили ошейник с навигатором и устройством для передачи сообщений. Этот прибор успешно работает и присылает координаты места нахождения зубров. У этого животного также взяли пробы генетического материала, сделали инъекции вакцины «Комбовак» и противогельминтного препарата.

Для такой работы самку зафиксировали в специальном станке, который изготовили, привезли и смонтировали специалисты Национального парка «Орловское Полесье». Этот станок будет находится в «Смоленском Поозерье» до тех пор, пока не проведут все необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия с зубрами оставшимися в вольере: мечение, забор генетических материалов, вакцинацию, дегельминтизацию. После этого их тоже выпустят в природную среду.

Для подготовки к выпуску зубров ещё весной в 500 м от вольера, в котором содержались животные, разработали около 15 га участков. На 10 из них посеяли овёс с травосмесью; 9 га скосили, чтобы заготовить сено; 1 га оставили как кормовое поле. Остальные площади в сентябре засеяли озимым рапсом и пшеницей для прикормки зубров.

Перед выпуском зубров на полях организовали 2 подкормочные площадки, расставили корыта для зерновых кормов, изготовили ясли для сена, устроили солонцы. Чтобы зубры отправились из вольера в нужном направлении — от того места, где планировалось убрать пролёт ограждения вольера, до места подкормки — расчистили дорогу, на которой перед выпуском выложили зерновые корма: овёс и кукурузу. Все время содержания зубров в вольере перед кормлением сотрудники парка звонили в колокол, чтобы приучить животных идти на «обед».

«После того, как пролёт ограждения вольера убрали, колокол зазвонил уже на подкормочной площадке. Зубры не сразу устремились на свободу. Пришлось их выманивать, постукивая ведром и высыпая дополнительно зерно. На следующее утро все зубры вернулись в вольер к своей привычной кормушке. Процедуру выпуска пришлось повторять. И только на четвёртый день животные вышли в нужное место», — рассказал заместитель директора по охране нацпарка «Смоленское Поозерье» Георгий Рагонский.

Теперь перед сотрудниками парка стоит задача удержать зубров в районе подкормочных площадок до наступления весны, обеспечивая им качественное кормление и надёжную охрану. // OutdoorsNews