28.11.2017

Уникальный клад

Археологи из Университета Лиона обнаружили в аббатстве Клюни на востоке Франции около 2,2 тысяч уникальных монет ХІІ века.

Преподаватели и студенты университета вели раскопки у бывшего бенедиктинского аббатства в Верхней Бургундии. По словам руководителя раскопок, археолога-преподавателя Анн Бод, в общей сложности в аббатстве было найдено более 2,2 тысячи древних французских серебряных монет денье и обол, в основном выпущенных в аббатстве Клюни. Также археологи обнаружили 21 золотой мусульманский динар из Испании и Марокко, лист сусального золота в футляре и "небольшой золотой предмет".

"Эта находка является невероятно редкой и особенной", — заключила Бод.

Монеты денье относятся к первой половине ХІІ века, а динары – к 1121-1131 годам. Стоимость сокровищ оценивается "от трех до восьми лошадей или провизией на шесть дней для аббатства", в котором в то время проживали около 200 обитателей. // OutdoorsNews