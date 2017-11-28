28.11.2017

Чума на Мадагаскаре

В октябре Ростуризм рекомендовал туристам, планирующим поездки на Мадагаскар, учитывать неблагоприятную эпидемиологическую обстановку на острове.

Накануне Всемирная организация здравоохранения заявила, что число погибших от самой сильной за последние полвека вспышки чумы на Мадагаскаре превысило 200 человек, при этом более 2340 человек заражены.

В ВОЗ также подчеркнули, что охватившая Мадагаскар эпидемия чумы может перекинуться на соседние страны, после чего распространиться по всему миру. // OutdoorsNews