28.11.2017

Спокойно. Извержение вулкана идет по плану.

"Туристам рекомендуется оставаться в отелях, где их будут осведомлять об актуальных новостях. Большинство отелей предоставляет выгодный тариф для тех, кто должен был улететь с острова сегодня, но задерживается по причине закрытия аэропорта. Менеджмент отелей помогает туристам связываться с офисами авиакомпаний, если в этом есть необходимость, и оказывает информационную поддержку. Туристы, которым необходимо срочно продолжить свое путешествие, могут отправиться с Бали на остров Ява в город Сурабайя, используя паром и автобус. Отели и местные туроператоры могут помочь в организации таких маршрутов", — говорится в сообщении.

По данным властей острова, туристы и жители на юге Бали, находящиеся в 60-70 км от вулкана Агунг, не подвергаются прямой угрозе извержения.

"Зона повышенной опасности расширена и обозначена как территория с радиусом 10 км от вершины вулкана Агунг. На сегодняшний день все туристические маршруты вблизи вулкана Агунг, а также треккинговые экспедиции приостановлены до дальнейших официальных сообщений", — уточняет министерство.

Аэропорт острова Бали закрыт с утра понедельника на 24 часа в связи с тем, что слой пепла, образовавшийся в результате извержения вулкана Агунга, достиг воздушного пространства над аэропортом. В субботу произошло второе за неделю извержение вулкана, вулканический пепел поднялся на высоту более 1,5 км, засыпав тонким слоем близлежащие населенные пункты. Власти потребовали срочной эвакуации жителей населенных пунктов, расположенных в радиусе 5-8 км от вулкана. По данным Ростуризма, на Бали находится около 60 тыс. туристов, из которых порядка 300 российские. Информации о пострадавших российских туристах в Ситуационно-кризисный центр МИД России не поступало.

Как уточняет министерство туризма Индонезии, решение о закрытии аэропорта было принято после тщательного рассмотрения ситуации национальными авиационными властями, Центром по минимизации последствий геологических катастроф и консультативным центром вулканического пепла им. Дарвина. В настоящее время облако вулканического пепла движется со скоростью 18 км/ч на восток и юго-восток от кратера вулкана над территорией острова Бали и западными и центральными районами острова Ломбок.

Посольство РФ в Джакарте ранее призвало россиян соблюдать повышенные меры осторожности, не выезжать самостоятельно и без сопровождения в центральные и северо-восточные районы острова, где находится вулкан Агунг. // Интерфакс