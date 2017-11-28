28.11.2017

Украинский суд принял решение по горе-путешественнику, приплывшему в Крым на батуте

Скадовский районный суд Херсонской области закрыл производство в отношении 19-летнего украинца, который пересек границу с Крымом на надувном батуте. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Молодого человека, который три дня дрейфовал на батуте в открытом море, спасли крымские пограничники этим летом. "Из протокола про административное нарушение следует, что события происходили 3 августа 2017 года. На сегодня установленные законом сроки привлечения к админответственности истекли. При закрытии производства по делам об админправонарушениях в связи с истечением сроков привлечения к ответственности, предусмотренных статьей 38 КоАП, вина лица не устанавливается", — следует из постановления суда.

Как ранее сообщалось, 19-летний гражданин сопредельного государства должен был предстать перед "украинской Фемидой" по обвинению по части 1 статьи 204-1 КоАП Украины "незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Студенту грозил штраф в размере около 7 тыс 600 рублей или 15 суток административного ареста. До этого он был заочно осужден по статье 204-2 КоАП Украины "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

Однако Каланчатский суд принял решение освободить Дорошенко от админотвественности из-за незначительности правонарушения. Крымские пограничники спасли в Черном море украинца, три дня дрейфовавшего на батуте Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, украинский студент "приплыл" в Крым на батуте из села Лазурное Херсонской области. Как выяснилось, он решил переночевать на батуте, который был закреплен на причале, однако очнулся в открытом море. "Путешествие" продлилось три дня, при этом у парня не было ни воды, ни еды. Спасли его крымские пограничники, когда батут доплыл до Каркенитского залива. // РИА Крым