28.11.2017

«Святая Русь» - с запада на восток

В путешествие из Калининграда на самую восточную точку страны отправился воздушный шар «Святая Русь»

Святая Русь» вознеслась на несколько метров над калининградской землей. Воздушный шар с таким названием под управлением известного российского путешественника Валентина Ефремова стартовал из нашей области.

Константин Морозов, корреспондент:

— Сейчас идет подготовка к запуску воздушного шара «Святая Русь». Работы идут в рамках экспедиции «Запад — Восток» известного российского путешественника Валентина Ефремова. Шар не полетит прямо от Калининграда до мыса Дежнева. Его будут перевозить по разным городам России, и запускать в самых памятных местах, так в столице Янтарного края выбрали Музей Мирового океана.

Валентин Ефремов это практически настоящий герой романа Жуля Верна, правда русский. На воздушном шаре путешественник первым в мире добрался до Северного полюса, а теперь решил пересечь всю страну.

Валентин Ефремов, путешественник-воздухоплаватель:

— Надо знать Россию, свою Родину свою от запада до востока и от Севера до Юга, дабы знать где, что, чего находится и какая она великая и красивая наша Россия.

Старт путешествию был дан в Балтийске. На побережье моря сильно потрепало воздушный шар. Поэтому перед тем, как оторваться от земли купол летального аппарата надо хорошенько просушить.

«Святая Русь» — поднялась над калининградской землей всего на несколько метров. Выше подняться погодные условия не позволяют. Воздушный шар может унести ветром, если конечно на пути не попадется девятиэтажное здание.

— Самолёты в сильные погодные условия и то не летают! А тем более воздушный шар, который разрешено поднимать полеты. При условии ветра 7-8 метров секунду, а сегодня 14-16 дует!

Путешественник прибыл в наш регион с подарками из родного Нижнего Новгорода. Валентин Ефремов передал памятную медаль, посвящённую экспедиции, в который прославленный воздухоплаватель пересек так называемый бермудский треугольник «Байкала». Калининградцы подарили предмет, который может стать будущим экспонатом нашего музея.

Елена Кропинова, заместитель директора Музея мирового океана:

— Этот календарь будет путешествовать и как нам обещал Валентин Алексеевич Ефремов будет путешествовать от Калининграда до мыса Дежнева, и соответственно он пройдет через всю нашу Россию и вернется к нам в фонды музея.

Экспедиция Валентина Ефремова должна закончиться в начале мая. Когда воздушный шар «Святая Русь» поднимется над мысом Дежнева.Константин Морозов, Юрий Твердюк // Вести - Калининград