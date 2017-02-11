02.11.2017

Трудно быть безтолковым.

Две американки, которые из-за шторма сбились с маршрута и пять месяцев провели в открытом океане, не использовали для спасения аварийный маяк, который был на борту их яхты. Об этом Associated Press сообщил представитель американской береговой охраны лейтенант Скотт Карр.

Он отметил, что после того как пообщался с девушками Ташей Фуявой и Дженнифер Аппель, выяснилось, что радиомаяк с индикацией аварийной ситуации был на борту, но никогда не использовался. Еще в мае американки пустились в запланированное месячное путешествие на яхте с Гаваев на Таити. Однако вскоре после выхода в океан, случился шторм, который сбил их с курса.

Нашли девушек лишь 25 октября возле побережья Японии. Не смотря на находку представителями береговой охраны на яхте радиомаяка, они утверждали, что все приборы связи, которые у них были, в связи со штормом либо не функционировали либо из-за качки выпали из судна.

Стоит отметить, что в почти кругосветном путешествии с двумя девушками был их верный пес. Животное с достоинством перенесла все испытания и в целости и сохранности вернулось на родную землю.

// OutdoorsNews