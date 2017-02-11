02.11.2017

Самолёт - хорошо, а верблюды - лучше

Интернациональная группа из 7 путешественников, представляющих Монголию, Германию и США, официально начнет свое путешествие 5 ноября с берега реки Туул.

По предварительным расчетам, для достижения такой цели необходимо примерно 3 года. На церемонии открытия путешественники отметили, что все члены группы имеют большой опыт кругосветного путешествия.

По словам руководителя данной группы Н.Байгалмаа, путешественники поедут по следам Шелкового пути через территории 15 стран мира. Главной целью путешествия является популяризация монгольской культуры и её истории за рубежом, в том числе в европейских странах. // DKNews