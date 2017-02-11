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02.11.2017

Пираты Амазонки и американская семья

1 ноября в лесах Бразилии отыскали семью из Штатов, сбежавшую от пиратских налётчиков.

Четыре родственника из США исчезли 30 октября после нападения пиратов на судно, которое переправлялось на противоположный берег Амазонки. Злоумышленникам удалось захватить имущество, однако сами путешественники благополучно ушли от погони.

Представители полиции сообщают, что два дня спустя обитатели деревни в бразильском штате Пара заметили супруга, супругу и двух детей возрастом трёх и семи лет, дрейфующих по течению на доске для сёрфинга. Доктора, осмотрев пострадавших, диагностировали истощение, стресс, следы укусов насекомых, однако ни одной существенной травмы. // OutdoorsNews



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