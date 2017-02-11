02.11.2017

Пенсионер с флагом на Килиманджаро

Житель Москвы Михаил Панов участвовал в экспедиции, которая длилась несколько дней.

Он вместе со своим другом и сопровождающими добрался до конечной точки в 5 тыс. 895 м. Отмечается, что 64-летний пенсионер является любителем банджи-прыжков. Поэтому его целью было водружение флага сочинского Skypark на Килиманджаро, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе парка.

Пенсионер привез флаг обратно, чтобы сдать в музей Skypark. По его словам, это необходимо, чтобы у людей был стимул покорять новые вершины.

Перед тем, как сдать флаг в музей, Панов решил объездить все площадки компании AJ Hackett. Следующим пунктом путешествия станет Нормандия. В январе он планирует поехать в Новую Зеландию.

Весной Панов установил в Сочи мировой рекорд по количеству непрерывных прыжков на банджи. Ранее в возрастной категории старше 60 лет никому не удавалось совершить десять прыжков подряд. // OutdoorsNews