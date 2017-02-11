02.11.2017

Сняла шинель, пошла домой...

21-летняя норвежка Санна Финсруд стала знаменитостью, преодолев 1 380 км до родительского дома с камуфляжным солдатским рюкзаком за плечами. Пройдя службу в Вооруженных силах королевства и посчитав ее слишком легкой, девушка решила испытать себя и отправиться домой пешком - от заполярного архипелага Вестеролен до родного поселка в коммуне Шедсму на юге Норвегии.

Круглолицая платиновая блондинка с голубыми глазами не отступилась от своей цели, несмотря на то, что по пути повредила ногу. Путешествие, на которое Санна первоначально закладывала два месяца, заняло всего полтора - в день она преодолевала около 30 км.

Достигнув конечной точки маршрута в ночь на вторник, она призналась журналистам телеканала TV2 и встречавшим ее родным и друзьям, что не жалеет о принятом решении. При этом она отметила, что в ближайшее время воздержится от пеших прогулок, в которых нет лишней необходимости.

"Сначала я просто думала, что попробую дойти до дома пешком, и не планировала, что у меня получится преодолеть маршрут полностью", - призналась норвежка, которая вела отчет о путешествии на своей странице в Instagram, заведенной по просьбе беспокоившихся за нее родителей. Подписчики, которых у девушки за полтора месяца набралось 5,5 тысяч, подбадривали ее во время путешествия. Впрочем, как признается сама Санна, хватало и тех, кто называл сумасшедшей и ее затею, и ее саму.

Закон об обязательной воинской повинности для женщин был принят в Норвегии в 2014 году, а первые девушки-призывницы пополнили ряды ВС королевства летом 2016 года. При этом еще с 1980-х годов девушки имели право проходить службу добровольно.

Закон стал частью стратегии норвежского правительства по обеспечению равных прав, возможностей и обязанностей для обоих полов. В оборонном ведомстве страны, которым женщины-министры руководили 14 из последних 16 лет, нововведение горячо приветствовали.

Срок службы в рядах ВС Норвегии по закону составляет для призывников 19 месяцев, однако в реальности редко превышает 12. В Национальной гвардии призывники служат шесть, а в Сухопутных войсках, ВВС и ВМС - 12, хотя этот период сейчас планируется увеличить до 16 месяцев. Остающийся срок норвежцы, как правило, "дослуживают" - зачастую неполностью - в ходе редких и непродолжительных военных сборов.

Несмотря на то, что ежегодно в норвежские войска можно призвать около 60 тыс. новобранцев, не имеющих медицинских противопоказаний, служить идет лишь каждый шестой норвежец, достигший призывного возраста, и как правило это наиболее мотивированные юноши и девушки. // ТАСС