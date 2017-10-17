17.10.2017

В Австралии крокодил съел старушку.

По словам полиции, пожилая австралийка, страдающая слабоумием, которая пропала без вести на прошлой неделе, была съедена крокодилом.

79-летнея Энн Камерон вышла из своего дома в Австралии в прошлый вторник и пропала. Поисковые команды обнаружили остатки одежды Каиерон возле реки, где обитает огромное количество крокодилов. А останки самой женщины были обнаружены внутри большого крокодила, которого поймали и усыпили во вторник, 17 октября.

"Сотрудники спасательной команды, которые принимали участие в поисках пропавшей Камерон, являются экспертами в области поведения крокодилов, биологии и экологии. Им удалось проделать огромную работу", - сказал министр окружающей среды штата Квинсленд Стивен Майлз.

Майлз добавил, что "это была очень трудная и мучительная неделя для всех участников поисковой команды". Министр соболезнует семье погибшей женщины.

Кэмерон - третий австралиец, съеденный крокодилом за последние 18 месяцев. // OutdoorsNews