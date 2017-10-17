17.10.2017

Вдоль да по речке, вдоль да по Волге...

Путешественник из Нижнего Новгорода Дмитрий Нижегородский (в прошлом сотрудник банка), который отправился пешком вдоль Волги из деревни Волговерховье Тверской области, где река берет свой исток, пришел в Астрахань. Он рассказал своих первых впечатлениях о городе, местных девушках и полиции на своей странице в социальной сети.

В Астраханскую область путешественник вошел 7 октября. Это был 146 день его пути. Вчера он наконец добрался до города. Конечная его цель — Каспийское море. В Астрахань путешественник зашел на на 155 день пути. Сначала он прошел 40 км по степи, затем его ждала промзона, все это под дождь, который вчера целый день шел в Астрахани и окрестностях . В центре города герой соцсетей оказался ближе к ночи. Посетил один из местных супермаркетов, где нашелся человек, который узнал популярного в Сети путешественника. На ночной улице встретил, по его словам, двоих «молодчиков» с «фашистскими лицами», которые, как ему показалось, его преследовали. А ночлег герой соцсетей нашел в одном из астраханских хостелов. По словам Дмитрия, в Астрахани самая бдительная полиция на всей Волге, десятки национальностей, красивые девушки.

После своего пешего путешествия Дмитрий планирует издать книгу, в которой опишет все, что видел и чувствовал. По его признанию, для него этот поход – возможность вырваться из неинтересной жизни, побыть “бродягой” и начать новую полноценную жизнь. Дмитрий пишет, что сделал это для души, а не ради материальной выгоды. Пешком вдоль Волги отправился исключительно на собственные накопления и не прибегал к помощи спонсоров. // OutdoorsNews