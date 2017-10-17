17.10.2017

"На Восток" вокруг света

Трансконтинентальная экспедиция «На Восток!» проходит на четырёх российских вездеходах «Шерп». Она стартовала 14 апреля из Архангельска и планировала финишировать в начале ноября в Петропавловске-Камчатском. Главная задача, которую ставили перед собой путешественники – прохождение летнего маршрута вдоль Полярного круга и демонстрация возможности непрерывного транспортного сообщения в труднодоступных районах Севера. Пройдя большую часть маршрута, командой принято решение о продолжении экспедиции вне пределов России.

К середине сентября за спиной остались ключевые этапы проекта: плато Путорана и преодоление двух хребтов: Верхоянского и хребта Черского: экспедиция «На Восток!» стала первой, совершившая колесное прохождение через эти территории.

Именно июльское прохождение плато Путорана, наиболее приподнятого и сильно расчленённого массива Среднесибирского плоскогорья, передвижение и доступ на который до экспедиции на вездеходах Шерп осуществлялся только вертолетом, по воде или пешком, стало переломным в ходе экспедиции – шансы на то, что намеченный маршрут будет пройден, существенно возросли.

Команда экспедиции потратила на преодоление плато три недели и преодолела его ровно «по экватору» с запада на восток.

При переходе через реки большую роль играла точность навигации. Так, на реке Лене машины двигались на участке шириной 5 километров с небольшой общей глубиной, островами и отмелями.

Решение об изменении маршрута было принято в Жиганске, где команда провела несколько дней. Согласно новому плану «Шерпы» двинутся в сторону Чукотки, финиш российской части экспедиции пройдет в Анадыре. После отдыха, во время которого команда вернётся на «Большую землю», ей предстоит преодолеть Берингово море, которое омывает берега России и США и продолжить движение на Аляске.

Старт второй части экспедиции намечен на начало 2019 года. // OutdoorsNews