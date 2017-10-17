17.10.2017

Призрак янтарной комнаты

Немецкие пенсионеры Леонард Блуме (73 года), Гюнтер Экардт (67 лет) и Петер Лор (71 год) получив примерные координаты таинственной комнаты, организовали поиски янтарной комнаты. Во время экспедиции при помощи радара под землей удалось обнаружить пустоты, напоминающие бункер.

«На стенах пещеры Принца мы заметили следы от кабелей для глубинного спускания грузов. Георадар подтвердил наши догадки – под землей расположена система неизученных тоннелей», - рассказал Экардт.

Немецкие мастера создали янтарную комнату для короля Пруссии Фридриха I. Позже Петр I получил ее в подарок, но в 1941 году фашисты вывезли помещение из Царскосельского дворца. После 1945 года следы комнаты затерялись. // OutdoorsNews